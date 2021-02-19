Пара вже повернулася додому з відпочинку на Мальдівах.

Український телеведучий Володимир Остапчук опублікував в Instagram фотографію, на якій позує разом зі своєю дружиною Христиною Горняк.

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Дівчина позує на березі океану в білому суміжному купальнику, а Вова в шортах і сорочці стоїть перед нею на одному коліні і цілує в "вагітний" животик.

Шанувальники одразу почали вітати пару з вагітністю. Але вони не помітили головного, що Вова і Христина вирішили просто пожартувати. Дівчина надула животик, ймовірно, після щільного обіду.

"Головна новина з Мальдів. Спасибі all inclusive за те, що набрали по 3 кг кожен", - підписав фото Остапчук.

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Автор: Діана Могилєвич