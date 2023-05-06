Український шоумен не бачив дітей від першого шлюбу майже рік.

Український телеведучий Володимир Остапчук нещодавно побував у Торонто. Відомо, що його перша дружина Олена Войченко з дітьми Еваном і Емілією живе в Канаді. Зараз знаменитість розповів, чи зміг зустрітися зі своїми спадкоємцями під час поїздки.

"Так, звичайно, бачився. Просто хотілося залишити це для себе", - написав Остапчук у своєму блозі. Подробиць зустрічі з сином і дочкою він більше не розголошував.

У stories він показав фото, на якому, швидше за все, зображена його дочка. Дівчинка повернута до камери боком, тому її обличчя не видно. Судячи з усього, знімок зроблений в магазині іграшок на відділі з ляльками.

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Особисте життя Володимира Остапчука

Перша дружина телеведучого - Олена Войченко. У шлюбі з нею у пари з'явилися син і дочка. Після розлучення Войченко заборонила шоумену спілкуватися з дітьми, звинуватила його в зрадах, а також в тому, що він неналежним чином ставився до своїх батьківських обов'язків.

У 2022 році було ще кілька публічних конфліктів між колишнім подружжям, але в підсумку все закінчилося перемир'ям.

Другою дружиною Володимира стала нотаріус Христина Горняк. Однак наприкінці 2022 року вони розлучилися. Причину розлучення знаменитості вирішили не називати.

Зараз у Володимира Остапчука почалися чергові стосунки. Їхніх подробиць шоумен теж поки не розкриває.

Також УНІАН писав, що окупанти розбомбили особливий для Остапчука будинок в Умані.

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