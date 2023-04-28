Телеведучий розповів, що пов'язувало його з цим місцем. Після нічної атаки 28 квітня багатоповерхівка перетворилася на руїни.

У ніч на 28 квітня Росія в черговий раз атакувала мирні українські міста. Всього окупанти здійснили 23 пуски ракет різного базування, знищивши частину будинку в Умані і вбивши маму і дитину в Дніпрі. На обстріл відреагував український телеведучий Володимир Остапчук.

Так, росіяни зруйнували будинок, де в дитинстві часто бував Вова (він родом з Умані, - ред).

"Я повз цей будинок в школу ходив. У цьому будинку раніше жили четверо моїх однокласників. Я в ньому 100 разів був. Це просто "мій район", - розповів Остапчук у своєму Instagram-блозі.

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Також телеведучий оприлюднив жахливий кадр палаючого будинку. На фото видно, що під'їзд практично повністю знищений. Там утворилося сильне займання. Поруч з будинком стоять люди, які, ймовірно, вибігли з сусідніх під'їздів після "прильоту".

Телеведучий додав, що він отримав багато повідомлень зі словами підтримки, за що подякував своїй аудиторії.

"На жаль, не всі повідомлення можу показати, але спасибі за підтримку, з батьками все добре", - резюмував Остапчук.

Раніше УНІАН писав, що 38-річний Остапчук показав перше спільне фото з 22-річною дівчиною.

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