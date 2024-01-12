Ведуча зізналася, що стало причиною її раптового зникнення із соціальних мереж на кілька днів.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна возз'єдналася з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим. Чоловіку вперше за довгий час дали відпустку.

В Instagram-stories Маша поділилася зворушливим родинним кадром, на якому Тимур разом із сином заснули. Сім'я проводить відпустку за кордоном.

Єфросиніна зізналася, що це перша відпустка її чоловіка за рік. Востаннє вони збиралися разом ще минулого Нового року. На час відпустки Маша не вестиме блог активно, адже хоче максимум часу приділити коханому та сім'ї.

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"Одна з головних причин мого відпочинку від соціальних мереж на свята - це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією родиною. Останній раз так було на минулий Новий рік. Тимуру дали відпустку, і оскільки він військовослужбовець, то має змогу легко перетинати кордон в термін її дії. Весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу та сон", - зазначила зірка.

Шанувальники відразу засипали Єфросиніну питаннями, чи законно її чоловік-військовий перетнув кордон. Втім, Маша зазначила, що "зрада відміняється" і прикріпила докази того, що воїни можуть виїжджати за кордон.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна гнівно висловилася на адресу українців, які продовжують слухати російську музику і дивитися серіали, в тому числі просувати скандальний серіал "Слово пацана" про молодіжну злочинність.

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