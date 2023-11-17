Співачка "засвітила" груди в новому кліпі.

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила кліп на пісню "Віддаю", проте YouTube кілька разів банив його. За словами артистки, вся проблема в зайвій еротиці.

На своїй сторінці в Instaram вона розповіла, що для зйомок кліпу вони з командою вибрали костюм тілесного кольору. Все було добре, поки не включився спецефект у вигляді проливного дощу. Її костюм намок і почав скрізь просвічуватися.

"Ми не звернули на це уваги і вирішили, що у відео оголених грудей не буде видно, але ні..." - каже співачка.

Вона додала, що її мама була в шоці після того, як подивилася кліп. А батькові Злата так і не наважилася показати свою нову відеороботу.

"Тому YouTube і забанив наш кліп, хоча кадрів з оголеним тілом було дуже мало", - відмітила артистка та сказала, що таке в її кар'єрі вперше.

Нагадаємо, "оголена" Злата Огнєвіч розбурхала танцями у новому кліпі "Віддаю". Вона еротично рухалася під проливним дощем і потужно виконувала свою пісню, яка має всі шанси стати хітом.

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