Сьогодні, 17 листопада, відбулася прем'єра нового кліпу співачки Злати Огнєвіч на пісню "Віддаю". У кадрі співачка постала в "голому" комбінезоні під колір своєї шкіри.
Вона еротично рухалася під проливним дощем і потужно виконувала свою пісню, яка має всі шанси стати хітом.
""Віддаю" - це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня відображає те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість – основні теми цього треку, які переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні"", - коментує прем'єру Злата.
Варто зазначити, що YouTube кілька разів блокував цей кліп. Однак співачці все ж вдалося "залити" його на платформу.
Як відреагували користувачі мережі
- "Злато, ти така талановита! Красиві рухи, неймовірна пісня, кліп - вогонь"
- "Яка грація, які вигини, ідеальна фігура! Дуже дякую"
- "Я під враженням, як же це красиво і сексуально"
- "Це підпал. Пісня і кліп в саме серце"
- "Ну, це вау! Чуттєво і спокусливо"
Нагадаємо, раніше Настя Каменських несподівано випустила новий кліп про кохання.