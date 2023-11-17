Співачка справила враження на шанувальників.

Сьогодні, 17 листопада, відбулася прем'єра нового кліпу співачки Злати Огнєвіч на пісню "Віддаю". У кадрі співачка постала в "голому" комбінезоні під колір своєї шкіри.

Вона еротично рухалася під проливним дощем і потужно виконувала свою пісню, яка має всі шанси стати хітом.

""Віддаю" - це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня відображає те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість – основні теми цього треку, які переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні"", - коментує прем'єру Злата.

Варто зазначити, що YouTube кілька разів блокував цей кліп. Однак співачці все ж вдалося "залити" його на платформу.

Як відреагували користувачі мережі

"Злато, ти така талановита! Красиві рухи, неймовірна пісня, кліп - вогонь"

"Яка грація, які вигини, ідеальна фігура! Дуже дякую"

"Я під враженням, як же це красиво і сексуально"

"Це підпал. Пісня і кліп в саме серце"

"Ну, це вау! Чуттєво і спокусливо"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських несподівано випустила новий кліп про кохання.

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