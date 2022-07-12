Виявляється, Волошин привів додому півня, який зовсім не порадував дівчину.

Українська співачка і блогер Анна Трінчер розповіла, що її наречений Олександр Волошин привів додому півня.

Тварина бігала по всій квартирі, сиділа на ліжку, а потім напаскудила на штани Трінчер.

"Якщо коротко, то мій коханий притягнув додому півня. І він об*срав мені нові штани", - поскаржилася Трінчер на нову витівку Волошина.

При цьому співачка не розкрила подробиць для чого Волошин привів додому тварину. Відомо лише те, що вони вирішили назвати птицю Петром.

Пізніше Трінчер назвала свого нареченого негідником через таку витівку.

Варто відзначити, що Олександр Волошин - блогер, який любить влаштовувати різні пранки. Одного разу він потрапив у скандал через те, що подарував дитині новий телефон, а потім відібрав його. За словами самого Волошина, це була постановка. Таким чином він хотів зробити собі безкоштовну рекламу.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер довела до сліз піснею про кохання і війну.

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