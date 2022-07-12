Композиция получила название "Ти робив мені каву".

Українська співачка і актриса Анна Трінчер випустила пісню під назвою "Ти робив мені каву". Композиція створена спільно з MBreeze - фіналістом 7-го сезону талант-шоу Х-фактор. Зворушливий кліп, який музиканти опублікували 12 липня, вже набрав безліч хвалебних коментарів. Фанати пишуть - не можуть стримати сліз.

"Пісня пробирає до кісточок, аж мурашки по шкірі. Це дуже круто", "Душевно, мурашки, сльози. Спасибі автору, респект величезний, слова прямо в душу", "Боже, Аня, це шедевр. Спасибі вам за цю пісню, це неперевершено", "Просто сльози на очах! Пісня в саме серце! Все буде Україна", - пишуть шанувальники.

Сама ж Трінчер назвала цю композицію "дитиною", чиєї появи чекали з нетерпінням.

"Ця робота була створена і народжена від душі. І ми дуже сподіваємося, що вона займе почесне місце у ваших серцях, думках і почуттях. Давайте піднімати український музичний фронт", - написала Анна в описі до кліпу на YouTube.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала своє пікантне фото у білизні, чим не на жарт розбурхала фанатів.

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