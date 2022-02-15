На тлі безперервного потоку заяв ЗМІ про можливе вторгнення РФ в Україну, Руслан Ханумак спробував знизити градус напруги.

Український актор і сценарист студії "Квартал 95" Руслан Ханумак пожартував про паніку через війну і можливе вторгнення Росії в Україну. Поки в мережі з'являється все більше тривожних новин, артист і чоловік блогерки Аліни Шаманки спробував знизити градус напруги.

Жартом про вторгнення Ханумак поділився на своїй сторінці в Instagram.

14 лютого, в день всіх закоханих, зірка "Кварталу 95" торкнувся теми, яка хвилює багатьох українців. Але він не став давати свої прогнози й запропонував фанатам поговорити не про війну, а про любов.

"Поговоримо краще про любов, ніж про війну. Коли у кого вторгнення в кохану?",- написав Ханумак.

Користувачів розвеселив жарт артиста. У коментарях багато хто почав ділитися своїми "прогнозами щодо вторгнення".

"Після перемир'я вторгаюся кожен день з різних флангів", "головне щоб через погоду не скасувалося"," Ахххх, "вторгнення в улюблену", хороший вислів, треба запам'ятати. Любові вам", - написали фанати.

У коментарях з'явилася і дружина Ханумака-відома українська блогерка Аліна Шаманка (дівоче прізвище - Шаманська). "Герой коханець! Подивіться на нього", - написала вона.

Нагадаємо, не так давно Аліна Шаманська зробила пластичну операцію. Після цього вона показала нове обличчя. За словами Шаманки, після пластики її обличчя виглядає більш дитячим і з'явилося відчуття, що вона візуально схудла на 10 кілограмів.

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