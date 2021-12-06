Аліна Шаманська зробила пластичну операцію.

Дружина українського актора і сценариста студії "Квартал 95" Руслана Ханумака, блогер Аліна Шаманська зробила хейлопластику (операція, спрямована на зміну форми і розмірів губ, а також корекцію вроджених і набутих деформацій губ, - УНІАН).

За допомогою хірургічного втручання Аліна вирішила омолодити своє обличчя і зменшити відстань між верхньою губою і носом. За словами блогера, після пластики її обличчя виглядає більш дитячим і таке відчуття, що вона візуально схудла на 10 кілограмів.

"Коли зменшується відстань між губою і носом – візуально стає молодшим обличчя, тому що з віком ця відстань збільшується і візуально обличчя стає старшим", – поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше популярну блогерку Аліну Шаманську курйозно обматюкали у Львові.

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Автор: Діана Могилєвич