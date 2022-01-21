Зірка також розповіла, чи хоче вона заміж.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук зізналася, що зараз шкодує за те, що транслювала особисте життя в соцмережах. Нового коханого зірка поки не показуватиме фоловерам.

Про це вона повідомила в Instagram-сторіз у форматі питання-відповідь.

Стужук зазначила, що поки не визначилась, коли покаже нового обранця мільйонній публіці. Однак поки що їй комфортно ділитися своїм щастям, не вдаючись у подробиці.

"Чесно? Я насправді жалію, що взагалі когось, з ким спілкувалася чи щось пробувала, показувала у блозі увесь цей рік. Вже досить Я просто показуватиму, ділитимусь тим, що я щаслива", - пояснила Софія.

За словами блогерки, вона ділиться з фоловерами особистим життям, оскільки звикла до цього. При цьому Софія зазначила, що цього разу прагне уникнути подробиць про свої нові стосунки, зокрема й розкривати ім’я коханого.

Наразі блогерка не змогла відповісти, коли буде готова поділитися цією інформацією.

"Побачимо. Можу тільки сказати, що люблю його. І мені вперше у житті так добре", - зізналася блогерка.

Читайте такожПластичний хірург Трінчер назвав груди Стужук "огидними": блогерка відповілаКрім того, зірка відповіла на питання щодо того, чи хоче вона заміж після смерті чоловіка Дмитра.

"Скажімо так: я хочу, щоб якщо заміж, то тільки у дійсно кайфових, щасливих, адекватних, здорових стосунках. І без поспіху, а з почуттями", - написала Стужук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Софія Стужук показала підписникам свого нового хлопця.

Чоловік Софії Стужук, теж блогер, помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу. У самої Софії – троє дітей.

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