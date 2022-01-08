Чоловік Софії Стужук помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу.

Блогерка-мільйонниця Софія Стужук показала підписникам свого нового хлопця.

Фото в обіймах з коханим Стужук виклала в Instagram Stories.

Про нове кохання жінка розповіла прихильникам під час святкування Нового року. Щоправда, тоді Софія обмежилась світлиною рук чоловіка і зворушливим підписом: "Найкращий Новий рік та найкращий початок року в моєму житті".

Стужук відпочиває з хлопцем у Буковелі в Карпатах, лишивши дітей удома. Блогерка ділиться моментами з курорту. Зокрема, розповідала підписникам про найкраще сало в Карпатах, колядки і хвалилася успіхами катання у горах.

Втім, у Stories з’явилися кілька спільних селфі з бойфрендом. Стужук ще не наважується викривати прихильникам особу щасливця.

Чоловік Софії Стужук, теж блогер, помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу. У самої Софії – троє дітей.

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