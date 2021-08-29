Співачка таким чином привітала свого друга з днем народження.

Українська співачка Тіна Кароль в інста-сторіз привітала свого друга Павла Орлова, який 27 серпня святкував свій день народження.

Зірка опублікувала фото Павла, на якому він сидить на підлозі з книгою в руках.

"Життя - гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження, "ПО", - підписала кадр співачка.

Нагадаємо, Тіну Кароль запідозрили у вагітності після її виступу на концерті до Дня Незалежності України. Приводом для обговорень стала її сукня, яка приховувала фігуру співачки. Хоча Кароль частіше віддає перевагу приталеним концертним нарядам.

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Автор: Діана Могилєвич