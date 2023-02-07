Захисниця відповіла на закиди деяких підписників.

Парамедик Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка була на Азовсталі, а потім її взяли в полон росіяни, після звільнення регулярно стикається з хейтом з боку інтернет-користувачів. Нещодавно їй дорікнули в тому, що вона їздить в дипломатичні поїздки, хоча не є дипломатом.

Дівчина нагадала, що до 24 лютого 2022 року вона не була військовослужбовцем, медиком, психологом, але ситуація в країні змусила взяти на себе відповідальність та ініціативу.

"Мене запитали: "Дипломатичні поїздки? Хіба ти дипломат? Не ганьбися". Так я і не військова, не медик, не психолог, не мотиватор, як і десятки, сотні тисяч наших хлопців, які до 24.02 (хтось до 2014) були інженерами, вчителями, електриками, водіями, виховательками, швачками, продавцями, винахідниками, артистами, бухгалтерами... Але взяли в руки зброю, мед-рюкзак, кермо евакуаційної машини, карту, рацію і пішли захищати також і тих, хто може і вчився на дипломатів, і тих, хто не вчився, але важкою щоденною працею отримують для України зброю, техніку, домагаються обміну українських військовополонених і санкцій для ворога", - висловилася захисниця.

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Поліщук додала, що із задоволенням займалася б домашніми справами, проте не може робити цього в умовах, коли її будинок намагаються зруйнувати.

"Так, я не політик, медик чи військова. За освітою я - музикант. Я - жінка. Я теж охоче оберігала б домашнє вогнище. Але мій будинок руйнують... По крові – українка. По долі - воїн. На ім'я - Пташка", - резюмувала захисниця.

Нагадаємо, "Пташка" з "Азовсталі" у серці Києва потужно виконала пісню великої війни.

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