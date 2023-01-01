Композиція "Ой, у лузі червона калина" у виконанні парамедикині пробирає до мурах поза шкірою.

Журналісти ТСН на Софійській площі в Києві зустрілися з людиною-символом цього року - "Пташкою" з "Азовсталі". Це дівчина, яка своїм співом підкорила серця українців.

Як нагадується в сюжеті ТСН, парамедикиня Катерина Поліщук (справжнє ім'я "Пташки", - УНІАН.) співала в пеклі Маріуполя й там надихала військових триматися, а всіх нас вірити, що вони обов'язково звідти виберуться.

І от через три місяці після звільнення з полону "Пташка" знову на волі та співає пісню цієї війни - "Ой, у лузі червона калина". Вона потужно виконала цю композицію в самому серці Києва.

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На знятих ТСН кадрах видно, як до Катерини після того, як вона виконала пісню, почали підбігати перехожі й обіймати її. Дехто з них ледь стримував сльози, побачивши дівчину-символ цієї великої війни.

"Пташка" з "Азовсталі" - чим вона відома

Катерина Поліщук стала відомою як "Пташка", коли мережею почали ширитися відео з Маріуполя з її співом. Патріотичні пісні у її виконанні підіймали бойовий дух українців.

У серпні матір "Пташки" розповіла, що її донька перебуває в колонії в Оленівці. З полону Поліщук повернулась тільки восени. У грудні 2022-го року вона отримала орден "За мужність" з рук Зеленського.

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