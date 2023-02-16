За її словами, у них у стосунках є проблеми.

Фіналістка 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра дала відверте інтерв'ю, в якому вперше поділилася подробицями особистого життя. Вона розповіла про старшого на 15 років бойфренда-американця, перше побачення з яким у неї було на початку повномасштабної війни, коли він допоміг їй евакуюватися з Харкова.

В інтерв'ю Анні Олицькій дівчина зізналася, що тоді вони зустрілися на кордоні зі Словаччиною. Вона хотіла прийти на перше побачення в красивій сукні і з укладкою, а з'явилася перед очима потенційного бойфренда дуже втомленою.

Всю дорогу додому Саша мовчала, а ось її коханий відразу сказав, що вона йому дуже подобається. Він не шукав вільних стосунків, бо для нього важлива сім'я. Тому вже тоді він заявив, що зробить все для того, щоб Саша була щасливою.

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Однак, як зізналася Мудра, вона не така закохана, як він. У них є проблема у стосунках - чоловік працює тільки два місяці на рік і хоче, щоб Саша приділяла йому весь свій час. А їй же не вистачає особистого простору.

"Працює він всього два місяці на рік. Весь інший час у нього абсолютно вільний, і цей момент – одна з причин того, чому у нас не складається. Для мене дуже важливий особистий простір. У моєму житті є як стосунки, так і дружба. Для мене важливо піти зустрітися з моїми дівчатами... Але ні, весь свій час я повинна приділяти йому", - сказала Мудра.

Нагадаємо, раніше Саша Мудра з "Холостяка" засвітилася у компанії відомого чоловіка.

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