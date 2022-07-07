Співачка хоче знову взяти участь у нацвідборі.

Українська співачка KOLA, яка брала участь у нацвідборі на Євробачення-2017, розповіла, що дуже хоче знову потрапити на конкурс, але не знає, чи допустять її до участі.

У 2017 році вона не пройшла у фінал нацвідбору. Сама KOLA говорить, що тоді їй не вистачило досвіду. Зараз вона б залюбки повернулась на нацвідбір, проте не знає, чи її допустять, адже після скандального 2019 року артистам, які виступали в Росії після 15 березня 2014 року – брати участь у відборі заборонено.

"Я б дуже хотіла взяти участь, але не знаю, чи дозволять мені це зробити, бо є правила. Звісно, я про це мрію. А щодо 2017 року – ну тоді я не те, що була не готова, я просто "обіср*лась", давай чесно. Я перед виступом дуже хвилювалась. Але хочу піти ще", - поділилась KOLA в інтерв'ю "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше українська співачка KOLA згадала про свій "грішок". Вона зізналася, що виступала в Сочі після окупації Криму. Тоді вона не цікавилася політикою, але зараз соромиться такого свого вибору.

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