KOLA соромиться того, що виступала в Сочі після окупації Криму.

Українська співачка KOLA розповіла, як виступала в Сочі після окупації Криму. Тоді вона не цікавилася політикою, але зараз соромиться такого свого вибору.

"Так, я виступала там, але я представляла свою країну. Я мріяла про цей конкурс все життя. Тут нема чого приховувати: сьогодні мені соромно і я про це шкодую. Мені неприємно, я не хочу про це говорити. Я тоді була маленька, не цікавилася тим, що відбувається. І чомусь думала, що все буде добре. Що Крим буде знову наш, що вони домовляться", - сказала співачка в інтерв'ю "МУЗВАР".

Вона додала, що участь у проекті "Нова хвиля-2016" була її дитячою мрією.

"Це моя дитяча мрія, я бачила там Джамалу, Тіну Кароль і думала: "Боже, це для мене космос, я хочу так само". Я шкодую про це, але я не хочу говорити, що я там не була... Мені соромно, що я співала перед людьми взагалі", - поділилася KOLA.

Нагадаємо, раніше KOLA повідомила про розставання зі своїм коханим з ЗСУ.

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