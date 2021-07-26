Український артист MELOVIN, який нещодавно здійснив камінг-аут, розповів, що зіткнувся із засудженням після своєї заяви.
Про це він сказав у програмі "Зірковий шлях".
"У мене була така ситуація, нещодавно на концерті, коли двоє охоронців відмовилися працювати зі мною, тому що я зізнався світу, я бісексуал. Було дуже багато навіть не хейту, а загроз яких: "Я тебе поріжу"... Але мене таке не лякає зовсім", - заявив зірка.
Також він додав, що зізнався у своїй орієнтації тому, що хотів бути чесним. До цього ж він закликав і інших.
"Для мене було дуже важливо, щоб люди свідомо могли зробити цей крок. Назустріч своїм батькам, розповісти друзям, не боятися. Тому що в моєму оточенні є люди, які бояться цього, їх мало. Бояться поговорити з батьками, бояться сказати друзям, бояться всього", - додав співак.
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