Канал заявив, що співак скоро стане "обличчям" нового проекту, а повне відео з визнанням від артиста опублікують на YouTube.

Телеканал M1 прокоментував скандал з вирізаним з ефіру моментом, коли співак Melovin здійснив камінг-аут, а також поцілував і дівчину, і хлопця.

Представники M1 розкрили причину того, що сталося виданню "Детектор медіа".

Так, канал не показав момент з пристрасним поцілунком Melovin на фестивалі Atlas Weekend через те, що співак і його представники не попередили про свої плани заздалегідь. "Телеканал М1 підтримує будь-які свободи і права людини. В цьому випадку, мова йде виключно про професійний підхід з точки зору команди виконавця" - уточнили представники каналу.

Виявилося, що менеджмент Melovin попередив організаторів зйомки тільки про піротехнічне шоу, тому відразу ж після закінчення виступу артиста трансляція переключилася на backstage-зону Atlas Weekend на М1.

Представники M1 пообіцяли, що повна версія виступу співака, включаючи момент з його поцілунком, буде опублікована на офіційному YouTube-каналі телекомпанії. Крім цього, Melovin стане "обличчям" нового телепроекту, пілотні випуски якого вже в роботі.

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Автор: Поліна Кузенко