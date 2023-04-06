Вова та Крістіна розлучилися наприкінці 2022 року.

Навколо особистого життя Володимира Остапчука вже кілька місяців не вщухають обговорення. У 2022 році публіку шокувала новина про його розлучення з нотаріусом Христиною Горняк. Зараз Христина зважилася на перше за довгий час інтерв'ю, де натякнула на справжню причину розриву.

"Іноді краще розійтися, якщо ви один одного руйнуєте. Я б хотіла, щоб в будь-якому випадку дівчата обирали себе і продовжували жити, а не вважали, що їхнє життя десь там в РАГСі має цінність тільки коли вони вступили в шлюб", - сказала Горняк в програмі ЖВЛ.

Христина зізналася, що після розставання з Володимиром Остапчуком вона вирішила влаштувати собі ретрит на курортному острові. Це допомогло їй трохи зібратися з думками і відчути себе. Зараз вона не працює - відпочиває, займається улюбленими справами і намагається остаточно відпустити минуле.

Слід зазначити, що розлучення принесло жінці ще й втрату деяких друзів з "його боку".

"Я їх поважаю і бажаю їм всього найкращого. Але обставини склалися такі, після яких ми вже не будемо спілкуватися", - додала нотаріус.

Горняк досить стримано відреагувала на новину про новий роман екс-чоловіка. Подейкують, Остапчук зараз перебуває у стосунках з молодою журналісткою Катериною Полтавською:

"Я всім своїм колишнім бажаю реально класного життя. Як кажуть ,"не поминайте лихом і будьте щасливі!" Він - не виняток".

Жінка додала, що на даний момент у неї є "метелики в животі", але подробиць свого особистого життя розкривати не захотіла. Сказала тільки, що зараз намагається впоратися з нав'язливим шанувальником, який часом поводиться як маніяк:

"Мені здається, що він якийсь маніяк. Дзвонить, пише. "Ходімо, купимо тобі все". Я кажу: "Не купиш. Не подобаєшся. Вибач. Будьмо друзями, але не у стосунках. Не хочу".

Нагадаємо, екс-дружина Остапчука відповіла, кому дістанеться їхній недобудований будинок під Києвом.

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