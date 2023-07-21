За словами продюсера, він вже багато років згадує одну неприємну, але кумедну історію.

Шоумен Ігор Кондратюк у розмові зі Славою Дьоміним згадав веселу історію зі свого дитинства, проте, як він зізнався, йому за неї соромно.

Як виявилося, в дитинстві Кондратюк часто гостював у бабусі в селі. Одного разу він зробив рогатку, виліз на акацію і першим же пострілом вбив курку.

Шоумен каже, що стріла випадково потрапила в птицю. Однак в той момент він дуже злякався, що бабуся буде його лаяти, тому взяв курку і закопав її на городі.

"Нашу бабусю всі боялися. Нікого не били, але всі боялися. Значить, вона зварила картоплю, тому всі повинні їсти. Хто не хоче, буде сидіти і їсти довго, поки не з'їсть. І я зрозумів, що бабуся мене повісить. Тому що треба було принести їй убиту курку, щоб вона її приготувала, замість тієї, яку б зарізала ввечері", - згадав шоумен.

Він додав, що бабуся щовечора перераховувала своїх курей. У цей момент йому було дуже страшно. Він боявся, що бабуся таки не дорахується однієї.

Однак Кондратюку пощастило. Бабуся, перераховуючи 100 курок, не помітила пропажі.

"Цю історію я згадую точно. Тоді думав, навіщо я це зробив", - з посмішкою розповів шоумен.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк зізнався, яка у нього пенсія і за що він живе.

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