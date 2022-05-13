Огнєвіч висадили з таксі через українську мову.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що в Чикаго на неї "наїхав" таксист, якому не сподобалося, що вона розмовляє українською мовою.

Виявляється, що Злата разом зі своєю командою викликала таксі, але водій виявився расистом. Він вилаяв співачку за те, що вона розмовляла українською мовою, а не англійською. У підсумку він висадив її з машини.

"Ми викликали Uber, приїхав таксист - літній чоловік. Десять хвилин ми їхали, спілкувалися, а потім він нам видає, що він нас зараз висаджує біля залізничної станції, тому що він більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося", – розповіла Злата в інста-сторіз.

Злата запитала у водія, чи расист він. На що той ствердно відповів: "Так, я расист. Я вас ненавиджу. Ви погано себе ведете. Це неввічливо - в моїй присутності, в присутності американця, спілкуватися вашою кінченою мовою".

У підсумку співачці і її команді довелося викликати інше таксі. Цього разу вони дісталися до пункту призначення без пригод.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч потрапила у неприємний інцидент дорогою до Львова.

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