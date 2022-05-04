Співачка подолала нелегкий шлях.

Українська співачка Злата Огнєвіч запланувала благодійні концерти в США, щоб зібрати гроші для допомоги Україні.

Оскільки полетіти безпосередньо з Києва в США вона не могла, їй довелося їхати до Львова, щоб звідти на машині її відвезли до Варшави, а потім вона полетіла б в Чикаго.

Але дорогою до Львова потяг зупинився посеред поля. А все через те, що неподалік напередодні були нанесені ракетні удари з боку російських окупантів. Так, зірка зважилася зійти з поїзда і пішки дійти до траси, щоб зловити попутку.

Огнєвіч довелося йти через зарості, в яких вона до того ж загубила свій телефон. Помітила вона пропажу, коли вже спустилася до дороги. Але вона таки повернулася і знайшла свій телефон.

"Це просто пекельний пипець. Ну нічого, тепер зате я буду знати, що ніколи і ні за що в цьому житті не пропаду", – сказала співачка.

Злата додала, що зараз з нею все добре. Вона вже в Польщі і скоро відправитися в США.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч і Артем Пивоваров представили чуттєву спільну пісню.

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