Дівчина зізналася, що тато насторожено ставиться до її хлопця.

Дочка української співачки Олі Полякової, 17-річна Маша розповіла про знайомство свого хлопця з батьками.

У коментарі ТСН.uа дівчина сказала, що познайомилися вони випадково. Якось молодий чоловік Денис проводжав її додому, і попросив винести йому води. Тут то батько Маші і зустрів хлопця.

"Це було дивно. Дивне знайомство. Він мене проводив додому, зайшов у квартиру. Він дуже хотів пити, я йому винесла води, а там побачив його мій батько. Так і познайомилися", - поділилася Маша.

Також дівчина розповіла, що зіркова мама більш спокійно ставиться до того, що у неї є хлопець.

Читайте такожНазвано головних секс-символів українського шоу-бізнесу (фото)"Батько завжди гірше реагує на хлопців, ніж моя мама. Це завжди так. Мама - вона дуже мила і добра. Але от батько ... він такий: "Чому він до тебе торкається? Я не дозволю тобі з ним обніматися!",- згадала Маша.

Крім того, Полякова згадала, як одного разу три дні провела на дачі зі своїм хлопцем. Її батько не хотів залишати їх наодинці, тому залишився з ними.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова показала рідкісне фото свого хлопця-красеня.

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