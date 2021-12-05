Злата Огнєвіч вважає, що на проекті "Холостячка" можливо все, і навіть зустріти своє кохання.

Українська співачка Злата Огнєвіч розвінчала три міфи, пов'язані з шоу "Холостячка", учасницею якого вона була.

Про це зірка шоу-бізнесу розповіла в інтерв'ю виданню Jetsetter.ua.

Перший міф, говорить Огнєвіч, пов'язаний з тим, що чоловікам та героїням шоу прописують сценарій, ролі, репліки і навіть лінію поведінки в кадрі.

"Хочу наголосити: ніхто жодних сценаріїв мені не вручав та слова не прописував. І учасникам - також. Холостячка - справжнє, відверте, чесне реаліті, де чоловіки та я разом переживали та проживали ті обставини, у яких опинилися. Усі герої у проекті поводяться саме так, як на цей час себе відчувають", - розповіла зірка.

Ще одним міфом Огнєвіч назвала те, що на телепроекті неможливо зустріти кохання.

"Я абсолютно щиро вважаю, що можливо зустріти своє кохання у проекті "Холостячка", створити пару з чоловіком і бути з ним щасливою", - говорить співачка.

При цьому вона розповіла, що для неї значить кохання і яким має бути ідеальний формат стосунків. "Кохання - це не про хворобливі та залежні стосунки, що приносять страждання. Насамперед це про автономію, коли обидва партнери самодостатні по життю, у професії, у своєму світогляді... А якщо фантазувати далі - мені близький формат партнерства, спільного бізнес-проєкту, адже це зближує і наповнює пару", - розповіла Огнєвіч

Третій міф за версією Огнєвіч пов'язаний з інтимними стосунками "холостячки" із чоловіками поза камерами.

"Я переконана, що секс - продовження кохання, і це можливо, але тільки після закінчення реаліті, із тим чоловіком, якого я обрала", - сказала вона.

При цьому Огнєвіч вважає можливими й доречними в шоу "Холостячка" поцілунки з учасниками проекту.

"Скажу більше, що ображати та обурюватися через мої поцілунки - ханжество. Поцілунок - новий рівень у стосунках, особливо, коли йдеться про вибір. Я жінка тактильна, чуттєва, мені дуже важливо відчувати близьку людину на рівні ніжних торкань, подиху, і саме в цьому мені допомагає поцілунок", - підкреслила Огнєвіч.

Вона також додала, що отримала безцінний досвід завдяки проекту.

"Та кількість чоловіків і побачень, зустрічі з абсолютно різними за характерами та світоглядами чоловіками вивели мене на зовсім інший вимір спілкування. Неймовірно щаслива, що мені в житті випав такий унікальний шанс", - зазначила Огнєвіч.

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Як повідомляв УНІАН, у фіналі шоу Холостячка за серце Злати боролися двоє чоловіків - Діма Шевченко та Андрій Задворний. Останній став переможцем, а Дмитро пішов зі сльозами на очах.

Після фінального випуску Огнєвіч атакували хейтери у мережі і розкритикували її вибір, адже багато хто вболівав за Діму Шевченка, та й сама Злата виявляла до нього дуже ніжні почуття.

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Автор: Олександр Топчій