Ймовірно, цими правилами співачка буде користуватися при виборі чоловіка на проекті "Холостячка".

Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram пост, в якому назвала ознаки справжнього чоловіка.

Один із головних пунктів виявився здатність боротися з особистими страхами. Як зазначає Злата, чоловік повинен усвідомлювати свій страх і намагатися позбутися від нього.

"Чоловіки часто бояться лікарів, безгрошів'я, невдач у ліжку, автомобільних аварій та іншого. Нормальний мужик, скриплячи зубами, піде до лікаря, навчиться економити або більше заробляти. Не сяде за кермо п'яним, визнає, що іноді таки проколи в сексі трапляються, і рішення всіх перерахованих вище траблів вважає своїм особистим завданням, а не проблемою оточуючих", - написала співачка.

Читайте також"Кричу на всіх, мати гну": Оля Полякова розповіла, як зганьбилася на концертіТакож одним з важливих пунктів був спокійне ставлення до фізіології. Мовляв, чоловік повинен приймати жіноче тіло, а не підганяти його під якісь стандарти. Наступне на що звернула увагу Огнєвіч - це те, що чоловік повинен розуміти що він хоче наразі.

"У різних життєвих ситуаціях такі люди швидко міркують, з якого боку розплутувати клубок з проблем, їх важко збити з пантелику. Це називається "добре налагоджений зворотний зв'язок" з самим собою. Це безпосередньо пов'язано з почуттями. Вони не біжать від них, як ошпарені, відчуваючи гойдалки "люблю, а завтра вже не люблю" і так до нескінченності. Такі чоловіки здатні приймати і віддавати всіма можливими способами, їм не властива жадібність. Цим чоловікам вдається зберегти здатність романтично любити до старості, оберігаючи свою жінку і не ображаючи даремно", - написала зірка.

І останній пункт з цього списку - завжди бути батьком. Як написала співачка, що б не сталося, чоловік повинен нести відповідальність за своїх дітей і ніщо не повинно перешкодити йому бути батьком.

Як повідомляв УНІАН, учасник "Холостячки" Олег Плахотнюк, який вже вибув, прокоментував рішення Злати Огнєвіч.

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Автор: Діана Могилєвич