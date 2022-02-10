Дружина репера Потапа, українська співачка Настя Каменських розповіла, що переміряла більше 20 весільних нарядів.

Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися 23 травня 2019 року. Наречена обрала для найважливішого моменту плаття приталеного силуету з глибоким декольте, прикрашене мереживом і вишивкою. Доповнила свій образ розкішним шлейфом і довгою фатою.

Однак вибір сукні був не таким простим, як здавалося. Про це співачка розповіла у своєму блозі YouTube тільки зараз.

Зірка поділилася - купувала сукню в Києві. Допомагали обирати їй мама Лідія Петрівна та подруга Ганна Андрійчук. Наречена переміряла більше двох десятків весільних нарядів і кожне здавалося тим самим.

Після довгої примірки Настя все ж зробила свій вибір. "Моє плаття було марки GALIA LAHAV - це дуже знаменитий ізраїльський дизайнер. Але справа не в дизайнері, повірте мені. Ці сукні, звичайно, витвір мистецтва. Питання в тому, що коли ти одягаєш своє вбрання, ти 100% розумієш, що саме це плаття ти одягнеш, коли будеш йти під вінець", - розповіла Каменських у своєму блозі.

Зараз свій наряд з весілля дружина Потапа зберігає вдома. У 2021 році воно навіть знову стало в нагоді їй - артистка одягла його для зйомки в своєму кліпі.

"У моєму кліпі на пісню "Почуття" я знову влізла в свою сукню. І як тільки я її одягла, у мене відразу спогади неймовірні... навіть якась сльоза, тому що цей день пролетів як мить", - поділилася Настя.

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