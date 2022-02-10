Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися 23 травня 2019 року. Наречена обрала для найважливішого моменту плаття приталеного силуету з глибоким декольте, прикрашене мереживом і вишивкою. Доповнила свій образ розкішним шлейфом і довгою фатою.
Однак вибір сукні був не таким простим, як здавалося. Про це співачка розповіла у своєму блозі YouTube тільки зараз.
Зірка поділилася - купувала сукню в Києві. Допомагали обирати їй мама Лідія Петрівна та подруга Ганна Андрійчук. Наречена переміряла більше двох десятків весільних нарядів і кожне здавалося тим самим.
Після довгої примірки Настя все ж зробила свій вибір. "Моє плаття було марки GALIA LAHAV - це дуже знаменитий ізраїльський дизайнер. Але справа не в дизайнері, повірте мені. Ці сукні, звичайно, витвір мистецтва. Питання в тому, що коли ти одягаєш своє вбрання, ти 100% розумієш, що саме це плаття ти одягнеш, коли будеш йти під вінець", - розповіла Каменських у своєму блозі.
Зараз свій наряд з весілля дружина Потапа зберігає вдома. У 2021 році воно навіть знову стало в нагоді їй - артистка одягла його для зйомки в своєму кліпі.
"У моєму кліпі на пісню "Почуття" я знову влізла в свою сукню. І як тільки я її одягла, у мене відразу спогади неймовірні... навіть якась сльоза, тому що цей день пролетів як мить", - поділилася Настя.