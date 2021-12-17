Український артист Андрій Данилко, більш відомий за псевдонімом Вєрка Сердючка, опублікував зворушливе фото з дитинства. Фани засипали його коментарями.
Світлина з’явилася в Instagram Данилка.
Читайте такожАндрій Данилко приголомшив своїм зовнішнім виглядом (фото)Зокрема, Андрій показав фоловерам чорно-біле фото, датоване 1974 роком. Тоді майбутньому артисту був лише рік.
Фото зроблене у Полтаві. Данилко сидить на фоні стіни з килимом та тримає у руках іграшку - рибу на колесах.
Прихильники артиста зазначили, що він був дуже гарною дитиною.
- "Як мило",
- "Пупсик такий",
- "Яке дитятко хороше. Така краса",
- "Гарна яка дитина",
- "Котик солодкий",
- пишуть фоловери зірки.
Як повідомляв УНІАН, у сьомому ефірі шоу "Маска" Данилко злився в пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою.
Перед тим, як з Даші зняли маску, вона сказала, що якщо детективи таки розгадають, хто під нею ховається, то Андрій Данилко її поцілує. Відзначимо, що сам Андрій Михайлович не впізнав голос і манери Даші. Тому йому довелося цілувати її після того, як Норка показала своє обличчя.
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