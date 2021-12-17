Фото зроблене у Полтаві. Данилко сидить на фоні стіни з килимом та тримає у руках іграшку - рибу на колесах.

Український артист Андрій Данилко, більш відомий за псевдонімом Вєрка Сердючка, опублікував зворушливе фото з дитинства. Фани засипали його коментарями.

Світлина з’явилася в Instagram Данилка.

Читайте такожАндрій Данилко приголомшив своїм зовнішнім виглядом (фото)Зокрема, Андрій показав фоловерам чорно-біле фото, датоване 1974 роком. Тоді майбутньому артисту був лише рік.

Фото зроблене у Полтаві. Данилко сидить на фоні стіни з килимом та тримає у руках іграшку - рибу на колесах.

Прихильники артиста зазначили, що він був дуже гарною дитиною.

"Як мило",

"Пупсик такий",

"Яке дитятко хороше. Така краса",

"Гарна яка дитина",

"Котик солодкий",

- пишуть фоловери зірки.

Як повідомляв УНІАН, у сьомому ефірі шоу "Маска" Данилко злився в пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою.

Перед тим, як з Даші зняли маску, вона сказала, що якщо детективи таки розгадають, хто під нею ховається, то Андрій Данилко її поцілує. Відзначимо, що сам Андрій Михайлович не впізнав голос і манери Даші. Тому йому довелося цілувати її після того, як Норка показала своє обличчя.

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Автор: Марта Гичко