Тепер пані Стефанія - найвідоміша мама міста Калуш.

Коли гурт Kalush Orchestra почав активну підготовку до Євробачення, а їхня пісня "Stefania" лише ставала популярною, всі думали, що вона присвячена коханій дівчині. Але насправді Стефанія - мама фронтмена гурту Олега Псюка. Жінка живе в Калуші і працює продавчинею в магазині. В интерв’ю ТСН розповіла - зовсім не звикла до того, що її впізнають на вулицях.

"Мені, напевно, треба ходити під чорною панамою, а Олегу — під рожевою, щоб нас не впізнавали. Пішла на базар, дивлюсь там щось, чую: "Ой, пані Стефанія, зіркова мама! А можна з вами сфотографуватися?". Я кажу: "Сфотографируйтесь, але не знаю навіщо то вам. Якби з моїм сином фотографувалися, то ще розумію", - розповіла жінка.

Стефанія каже - навіть не здогадувалася, що стала музою для свого сина. А також додає, що читає всі коментарі під кліпами Олега. Втім те, що він обрав шоу-бізнес, а не програмування, прийняла відносно нещодавно. Але до стилю в одязі так досі і не звикла.

"Коли Олег почав писати той реп і почав ходити в тих штанях, для мене взагалі був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Це зараз він чоловік. А в сьомому класі мале, худе, ще й кашляє, і штани на 10 розмірів більші", - згадала мама фронтмена гурту Kalush Orchestra.

Нагадаємо, соліст Kalush Orchestra пояснив, чому закликав світ врятувати "Азовсталь".

Також УНІАН писав, що "пророче" фото Зеленського у панамі спричинило фурор у мережі.

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