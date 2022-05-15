14 травня Україна перемогла у фіналі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

14 травня стало відомо, що перемогу в Євробаченні цього року здобула українська група Kalush Orchestra. Всього виступ музикантів оцінили в 631 бал. З них 439 - голоси глядачів, і 192 - бали від Національного Журі різних країн. УНІАН розповідає, хто підтримав Україну на конкурсі найбільше.

Які країни віддали Україні найвищий бал на Євробаченні

Максимальні 12 балів за "Stefania" Kalush Orchestra поставили журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.

Кому Україна дала найвищий бал на Євробаченні

12 балів Україна присудила Великій Британії. Оголошувала це солістка групи Go_A Катерина Павленко.

"Ми ніколи не забудемо цього. Ми хочемо передати слова подяки всім країнам, які прихистили наших людей", - сказала артистка.

Представнику цієї країни Sam Ryder з піснею Space Man букмекери прогнозували третє місце. Але за результатами голосування журі та глядачів він посів другу сходинку.

Як проголосувало українське журі на Євробаченні 2022

Великобританія - 12 балів

Португалія - 10 балів

Нідерланди - 8 балів

Греція - 7 балів

Швейцарія - 6 балів

Азербайджан - 5 балів

Швеція - 4 бали

Австралія - 3 бали

Вірменія - 2 бали

Чехія - 1 бал

Нагадаємо, Kalush Orchestra висловилися про перемогу на Євробаченні 2022.

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