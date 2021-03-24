Цей талісман був із виконавицею, коли вона представляла свою нову композицію «Скандал».

Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, що вона із собою носить талісман на згадку про покійного чоловіка Євгена Огіра.

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«Просто якби знали, що для мене значить панда в цілому. Мій чоловік завжди був пандою...», - поділилася Тіна.

Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра

У січні 2008-го року пара таємно від усіх розписалася. А в червні того ж року вони повінчалися в Києво-Печерській Лаврі.

За кілька місяців співачка народила Євгенові первістка Веніаміна.

У кінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналася, що рік був тяжким для неї через хворобу чоловіка.

28 квітня 2013 року Євген Огір помер після боротьби з раком шлунка.

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Автор: Ольга Робейко