У Кароль є талісман-іграшка
Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, що вона із собою носить талісман на згадку про покійного чоловіка Євгена Огіра.
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«Просто якби знали, що для мене значить панда в цілому. Мій чоловік завжди був пандою...», - поділилася Тіна.
Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра
- У січні 2008-го року пара таємно від усіх розписалася. А в червні того ж року вони повінчалися в Києво-Печерській Лаврі.
- За кілька місяців співачка народила Євгенові первістка Веніаміна.
- У кінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналася, що рік був тяжким для неї через хворобу чоловіка.
- 28 квітня 2013 року Євген Огір помер після боротьби з раком шлунка.
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