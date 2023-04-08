Актриса свого часу була дуже популярною.

Telegram-канал "Старий папараці" оприлюднив знімок актриси театру і кіно родом з Харкова Людмили Гурченко. На фото, зробленому в 1991 році, знаменитість позує на тлі автомобіля ВАЗ ("дев'ятка") - його їй подарували на кінофестивалі.

В руках у 56-річної Гурченко сумочка CHANEL - те, що на той момент викликало шалену заздрість не тільки у фанатів, але і навіть у колег по сцені.

Слід зазначити, що в кадрі Людмила має досить доглянутий вигляд: стильна сукня-піджак, масивні прикраси, пов'язка на голові і акуратні чорні туфлі-човники. Однак думки коментаторів з приводу її зовнішності розділилися.

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"Страшна, як атомна війна"

"Фігура відмінна у Гурченко, фільм подивіться "Старі шкапи", вона там вже у віці, а тіло як у дівчини... Стежила дуже за собою!"

"Хороша! Ось що означає порода. Це не купити. І не порівняти з сьогоднішніми надутими ляльками з накачаними дупами"

Хто така Людмила Гурченко і чим вона відома

Гурченко - радянська і російська актриса театру і кіно, естрадна співачка, режисерка. Народилася майбутня зірка в місті Харків в 1935 році.

Її батьки працювали в Харківській філармонії, тому у дівчинки з дитинства була тяга до творчості і до прекрасного. Коли Люді було всього 6 років, місто окупували німці. У цьому віці дівчинка, за словами її матері, виступала перед солдатами.

Восени 1944 року Гурченко вступила до музичної гімназії імені Бетховена, що стало ще одним кроком на шляху до кар'єри співачки. Після закінчення навчання вирушила підкорювати Москву.

Крім естрадного вокалу Людмила Гурченко розвивала себе як кіноактриса. Її дебютом став фільм "Дорога правди" 1956 року. Ось що з цього приводу жінка коментувала в одному зі своїх інтерв'ю:

"Я саме цього і хотіла: прийти в кіно, щоб не мовчати, не плисти за течією, а самій створювати хвилю".

В її фільмографії є такі легендарні картини, як "Карнавальна ніч", "Двадцять днів без війни", "Улюблена жінка механіка Гаврилова", "Любов і голуби", "Віват, гардемарини!", "Старі шкапи".

Померла Гурченко в 2011 році. 14 лютого вона, виходячи зі свого будинку, послизнулася і зламала стегно. Лікарі госпіталізували її і через майже місяць відпустили додому.

Однак через кілька тижнів її стан почав погіршуватися. Всьому виною стала серцева недостатність. В один з моментів погіршення стану Людмили їй викликали "швидку", але реанімаційні дії не змогли допомогти.

Нагадаємо, в центрі Харкова відкрили пам'ятник Людмилі Гурченко.

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