У центрі Харкова відкрили пам'ятник Людмилі Гурченко (фоторепортаж)

23:55, 19 липня 2018
Суспільство
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Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Висота монумента - більше 7,5 метрів. У нижній частині пам'ятника – скульптури 15 персонажів шести фільмів з участю Людмили Гурченко. Можна впізнати героїв кінострічок «Вокзал для двох», «Любов і голуби», «Карнавальна ніч», «Улюблена жінка механіка Гаврилова», «Рецепт її молодості». Над ними височить скульптура самої актриси.

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За словами скульптора Катіба Мамедова, робота над пам'ятником тривала близько двох років.

Людмила Гурченко народилася 12 листопада 1935 року в Харкові. У 1943 році пішла в українську школу №6 (нині - Маріїнська гімназія). Школа знаходилася у дворі будинку, де вона тоді жила. Восени 1944 року Людмила Гурченко вступила до музичної школи імені Бетховена. У 1953 році, після її закінчення, поїхала в Москву, де вступила до ВДІКУ.

Гурченко померла 30 березня 2011 року в Москві через серцеву недостатність.

У Харкові є провулок, який носить ім'я акторки. Крім того, на будинку, де Людмила Гурченко жила під час німецької окупації, харківські художники намалювали її портрет.

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Теги: #Харків#Людмила Гурченко#пам'ятники