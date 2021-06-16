Співачка ні в чому собі не відмовляє.

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що не вміє поводитися з грошима. За її словами, вона купує все, що хоче.

Про це вона сказала в програмі "Зіркова скарбничка".

Приходько разом з чоловіком і трьома дітьми живе в будинку площею 200 кв.м. Прибирання в ньому обходиться в дві тисячі гривень, але частіше Анастасія сама займається побутовими справами.

Також зірка розповіла, що в місяць витрачає близько 82 тисяч гривень. На велику сім'ю у неї йде 1,5-2 тис.грн в три-чотири дні, а також немаленьких витрат вимагають діти.

"В основному заїжджаю в магазин і беру три-чотири футболки, дві пари джинсів, взуття. Можу на одну дитину за раз витратити 5-10 тис.грн. Я не вмію поводитися з грошима. Життя одне, і я не хочу його присвятити постійному заощадженню. Якщо хочу - купую", - зізналася артистка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич