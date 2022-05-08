Зараз зірка знаходиться у Варшаві.

Після того як РФ повномасштабно напала на Україну 24 лютого, багато українців змушені були покинути свої будинки. Телеведуча Маша Єфросиніна взяла дітей і поїхала спочатку до Львова, а потім до Польщі. Зараз вона хотіла б повернутися додому, проте її чоловік Тимур Хромаєв заборонив це робити. Про це Маша розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Єфросиніна каже, що нерідко ділиться зі своїм чоловіком бажанням повернутися на Батьківщину. Однак Тимур відмовляє її, аргументуючи це тим, що хоче для своєї сім'ї нормального життя.

"Він сказав: "Ти повинна залишатися там, тому що я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя, що твої очі нарешті позбулися страху, паніки, того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ми були на Заході України",-поділилася телеведуча.

Також Маша каже, що переконує своїх підписниць і подруг, які виїхали з України, не поспішати додому і не повертатися до перемоги України.

"Ви повернетеся вже з живими поглядами, з живою енергією, щоб повертати Україну до життя", - резюмувала Марія.

Нагадаємо, представники Фінляндії на Євробаченні The Rasmus переспівали пісню Kalush Orchestra.

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