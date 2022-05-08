Артисти записали невелику кавер-версію прямо сидячи в машині.

У 2022 році від Фінляндії на Євробаченні виступить відома група The Rasmus. Згідно з прогнозами букмекерів, їм пророкують 14 місце в рейтингу. Зараз в мережі з'явилося відео, як вони переспівали композицію своїх конкурентів з України.

Учасники музичного колективу The Rasmus опублікували у своєму Instagram-блозі відео з автомобіля, де під час поїздки вони виконали пісню "Stefania".

Відзначимо, на Євробаченні The Rasmus виконає композицію Jezebel.

Нагадаємо, у вівторок, 10 травня, відбудеться перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. За два дні до Євробачення 2022 букмекери змінили ставки на переможця.

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