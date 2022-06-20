Телеведуча поділилася своїми спогадами із відомив українським режисером Аланом Бадоєвим.

Популярна українська телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН в області народонаселення Маша Єфросиніна згадала, яким був її останній спокійний день перед повномасштабною війною, розв'язаною РФ проти України, і які б матеріали вона надіслала для фільму Алана Бадоєва "Довга доба".

Про це зірка розказала на своєму YouTubе-проекті "Екзамен. Нова реальність", під час якого взяла ексклюзивне інтерв’ю у режисера Бадоєва.

"Якби ти знімав фільм про моє 23 лютого, то там були б кадри, як я фотографую себе у дзеркало на зйомках "Ліги сміху", з макіяжем та у новій сукні. А наступного дня, 24 лютого, сиджу у підвалі в шапці та звертаюсь до росіян з криками "Виходьте на вулицю, у нас розпочалася війна", - говорить Єфросиніна.

Бадоєв зі свого боку розказав, які зміни відбулися в ньому, та чи буде він спілкуватися зі знайомими з РФ.

"Від початку війни моя телефонна книга стала не актуальною. Я виношу сміття, коли воно смердить, і з цими людьми зробив те ж саме. Це не важко, якщо ти розумієш, що всі ці люди знецінюють твій біль. Того Алана, яким я був, вже немає. Він був класним, але він занадто сильно був пов'язаний з тим, що виявилось категоричною брехнею", - говорить Алан Бадоєв.

Нагадаємо, телеканал 1+1 спільно з Аланом Бадоєвим нещодавно оголосив збір матеріалів для спільного документального фільму під назвою "Довга доба". Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

"Довга доба" - документальна історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен. Це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

"Я вважаю, що такої війни, як ця, ще не було. Світ не бачив такої кількості інформації, знятої на різні гаджети, та миттєвої оцінки подій людьми, які все це переживають кожен день. Головна мета проєкту "Довга доба" - це за 1,5 години показати, яке життя у нас відібрала рф. Адже зараз росія говорить, що в нас ніколи не було гарного життя, щастя, а тільки злидні і ворожнеча один з одним. Пролог майбутнього фільму буде складений із кадрів життя звичайних сімей. Я хочу показати, як вони прожили останню спокійну добу до повномасштабного вторгнення. Хтось народив дитину, хтось задув свічки на святковому торті, а через декілька годин на це ж місце впала бомба", - говорить про проєкт Алан Бадоєв.

Співавторами фільму може стати кожен українець, надіславши відзняти відео без будь-якого монтажу.

"Хочу ще раз наголосити, що я дуже чекаю від українців матеріалів. Для нашого проєкту важливий кожен відеоролик. Я би хотів, щоб мені надсилали моменти, пов'язані як з мирним життям, так і перші години початку війни. Відеощоденники, відеодзвінки, все, що було зафіксовано. Для нас важливе життя кожного українця таким, яким воно було. Адже це і є Україна. Ці матеріали на художньому рівні покажуть світу, який з кожним днем сильніше і сильніше втомлюється від війни, що таке Україна і який важкий період ми зараз переживаємо", - говорить режисер.

Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини у останній мирний та щасливий день перед початком війни. Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відео-щоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка.

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