Ракета пошкодила кілька житлових будинків.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що російські військові запустили ракету, яка приземлилася в селі Чортків Тернопільської області.

В інста-сторіз Маша написала, що ракета пошкодила чотири житлові будинки. В одному з них вона з друзями і дітьми ночувала.

"В одному з цих зруйнованих будівель мене з родиною і друзями прихистили, дали притулок на ніч і нагодували, коли ми їхали в нікуди... Я вже задихаюся від ненависті і болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор", – поділилася Єфросиніна.

Зазначимо, раніше голова Тернопільської ОВК показав зруйновані будинки. На оприлюднених кадрах видно пошкоджені п'ятиповерхівки, знищені автомобілі, а також засипаний уламками дитячий майданчик.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про роботу на інформаційному фронті і як її діти переживають війну.

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