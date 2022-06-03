Друг президента був на Банковій.

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий поспілкувався з президентом України і своїм близьким другом Володимиром Зеленським. Однак зустріч була короткою - всього 15-20 хвилин, оскільки глава держави був дуже зайнятий. Про це комік розповів у розмові з журналістами "Української правди".

"Приїхали, щоб підтримати його. Там 15-20 хвилин у нього було, чомусь багато журналістів зібралося. Потім ми дізналися, що в цей час приїхав Борис Джонсон. Ми приїхали, зустрілися з Андрієм Борисовичем, з Володимиром Олександровичем, трохи поспілкувалися, запитали у них. Я йому показав трохи мемів про "Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

Знаєш, я думаю, що не ми його приїхали підтримати, а після зустрічі було таке відчуття, що він нас підтримав. Вийшли з ейфорією. Сказав: "Так, все, давайте мені потрібно працювати". Ми сфоткалися ще на пам'ять на Банковій перед офісом президента. Фотку не виставляю, бережу до перемоги", – розповів артист.

Євген зазначив, що практично весь час підтримує зв'язок із Зеленським по телефону, але президент через зайнятість може не відповідати на повідомлення по 2-3 дні.

Нагадаємо, дружина Кошового перестала спілкуватися з сестрами з Криму.

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