Родичі Ксенії Кошової не вірили в те, що російські окупанти вбивають мирне населення України.

Ксенія Кошова розповіла, що у неї в Криму залишилися родичі. Правда, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стосунки між ними зіпсувалися. Ксенію заблокували в месенджерах через те, що вона намагалася довести, що в Україні йде не "спецоперація", а вбивча війна, розв'язана Росією.

Про це дружина Євгена Кошового розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Ксенія зізналася - ніхто не проявив ініціативу, щоб поцікавитися її станом після подій 24 лютого.

"Поки я перша не написала, ніхто з них не писав і не дзвонив мені. Я написала, а відповідь була такою: "Ми вас дуже любимо, дуже чекаємо в Ялті, приїжджайте обов'язково". Я написала: "Ви що, з розуму посходили? Куди приїжджати, в Ялту? У нас війна! У нас вбивають дітей, людей похилого віку", - розповіла Ксенія Кошова.

Однак у відповідь було лише мовчання. Після цього вона спробувала донести правду до родичів, висилаючи знімки зруйнованих українських міст.

"Це були кадри, скажімо так, дуже відверті", - уточнила дружина Євгена Кошового.

Після цього сестри Ксенії заблокували її скрізь. Коли з часом її розблокували, вона спробувала знову розповісти про звірства російських окупантів.

"Після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра написала мені букву z", - резюмувала Ксенія.

Нагадаємо, Євген Кошовий розповів про "призов" на окупованому Донбасі.

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