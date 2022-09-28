Артисти отримали державні нагороди до Дня Незалежності України цього року.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий відповів, за що їм з Олександром Пікаловим Володимир Зеленський вручив державні нагороди до Дня Незалежності України 2022.

Оскільки ця подія породила багато чуток і хейта, знаменитість вирішив внести ясність. За словами Євгена, нагорода - це результат його волонтерської діяльності, яку комік не хоче афішувати.

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"Те, що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність – це наша справа. Досі ми все робили за свій рахунок, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність - це його справа. Інші також за це ордени отримали", - сказав Кошовий в інтерв'ю kp.

Також Євген зазначив, що після повномасштабного вторгнення їх неодноразово звинувачували у виїзді за кордон, але вони залишалися і залишаються в Україні - продовжують волонтерити і ігнорують.

"Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим в перший день війни втекли до Польщі... І це при тому, що ми з Сашею ще 24-го вранці приїжджали на телеканал 1+1, виходили в прямий ефір зі студії, щоб підтримати людей", - сказав друг Володимира Зеленського.

"З другого тижня війни почали їздити з виступами. Виступали у військових частинах, бомбосховищах, госпіталях, на станціях метро. Якщо почитати все те, що пишуть, може здатися, що ми з Сашею вже півсвіту об'їздили за ці пів року. Я на таке намагаюся не реагувати. Але іноді, звичайно, злість бере. Хоча ти розумієш, що деяким за це просто платять гроші — за те, щоб вони наговорювали на людей", - додав Кошовий.

Скандал з нагородженням

28 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження деяких знаменитостей почесними орденами. У цей список потрапили Євген Кошовий та Олександр Пікалов - актори студії "Квартал 95". Після цього на них обрушилася війна хейта за нібито незаслужене отримання державних нагород.

Нагадаємо, Кошовий і його дружина зробили патріотичні тату.

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