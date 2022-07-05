Сімейство таким чином висловило любов до України.

Український актор комедійного жанру Євген Кошовий і його дружина Ксенія зробили собі патріотичні тату, які з початку війни в Україні стали дуже популярні.

Так, Євген наніс на свою руку слова з пісні Скрябіна "Коломийки": "Той, хто любить Україну, має бути з нами". Також він зробив ще один напис на іншій руці: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом".

А ось дружина Євгена, танцівниця Ксенія похвалилася татуюванням на хребті. Вона нанесла на свою спину вираз, але розібрати можна тільки перші два слова - "вільна" і "незламна".

Втім, зіркове подружжя Кошового - не єдине, хто набиває собі патріотичні татуювання. Раніше це зробила продюсер Олена Мозгова. Та й в цілому з початку війни в Україні патріотичні татуювання стали дуже популярні.

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