Минуло майже 20 років з тих пір, як Власова була на піку популярності.

Співачка Євгенія Власова 9 квітня відзначає свій день народження - сьогодні їй виповнилося 45 років. З огляду на те, що раніше вона була по-справжньому "великою" зіркою, а зараз її рідко можна бачити на ТБ, багатьом цікаво де вона зараз і як живе.

Євгенія Власова: біографія

Євгенія народилася в 1978 році в Києві. У ранньому дитинстві у майбутньої співачки з'явилося захоплення музикою, тому та вирішила потайки від мами записатися в дитячий хор. Після школи Власова поступила в музичне училище ім. Глієра, де з першого курсу проявила свою активну позицію і бажання розвиватися.

У 2000 році Євгенія познайомилася з Дмитром Костюком, який спочатку запропонував молодій співачці свої послуги продюсера, а потім і зовсім покликав заміж.

Відео дня

Пік творчої активності Євгенії припав на середину "нульових". Тоді вона випустила ремейк пісні Валерія Меладзе "Лімбо", композиції "Я - живая река,"О тебе", "Ветер надежды" і багато інших.

Творча діяльність принесла Власовій величезну популярність - її впізнавали, любили, а на її концерти ходили цілими сім'ями, проте потім вона різко кудись зникла. З'ясувалося, у неї був рак. Співачці вдалося побороти важку недугу, після чого вона повернулася на сцену, проте колишньої популярності вже не було.

Євгенія Власова сьогодні

Артистка в день свого народження записала відео, на якому видно - вона має досить молодий і доглянутий вигляд. На її обличчі немає і натяку на те, що вона розміняла п'ятий десяток. Доглянутість підкреслює акуратний базовий макіяж і укладене волосся.

"За свої 45 років я бачила багато і пройшла багато випробувань... І навіть війну... В свій день народження я могла б написати величезний перелік інсайтів і правил мого життя, привести багато прикладів, що до чого призводить, тому що життя мене вчила жорстко. Але! У свій ювілей я хочу написати про головне в моєму житті. Я відчула, що головне в житті це - кохання і вміння пронести його крізь роки буття на планеті Земля", - сказала фанатам Власова.

Нагадаємо, куди зникли легенди "Фабрики зірок" брати Борисенки.

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