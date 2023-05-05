Захисниця зізналася, що робить це на прохання дитини.

За життям снайперки Євгенії Емеральд в Instagram стежать понад 70 тисяч осіб. Багато хто запитує, чому вона приховує від публіки свою 10-річну дочку. Зараз військовослужбовиця наважилася відповісти на це питання.

Як розповіла Емеральд, її 10-річна дочка Жасмін проти, аби мама показувала її в блозі. Чому у дівчинки така позиція - невідомо. Мама зазначила, що цінує особисті кордони своєї дитини, тому не буде їх порушувати.

"Вона вже доросла. У неї вже є своя особиста думка і тому вона заборонила своїй мамі її показувати в Instagram. Чому вона так вирішила? Я ще не знаю. Але оскільки я поважаю думку своєї дочки, то я не роблю те, про що вона мене попросила. Як тільки Жасмін передумає і знову захоче, щоб її мама показала в соціальних мережах, я її покажу. Але поки вона не хоче, ось і все", - розповіла підписникам Емеральд.

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Відзначимо, що з батьком Жасмін Євгенія не спілкується. Вона розірвала з ним стосунки ще до повномасштабного вторгнення. Як розповіла одного разу снайперка, чоловік втік з України.

Нещодавно Емеральд стала мамою вдруге. Вона народила доньку від військовослужбовця Євгена Стіпанюка, з яким познайомилася на фронті у 2022 році.

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