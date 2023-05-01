У квітні військовослужбовиця стала мамою вдруге - у неї народилася донечка.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд в квітні стала мамою вдруге - у неї з воїном Євгеном Стіпанюком народилася дочка. Зараз снайперка розповіла, що у неї почалися деякі проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, в Instagram Емеральд повідомила, що у неї зараз лактостаз - це застій молока в залозі, який часто буває у жінок після пологів. Євгенія повідомила, що зараз почувається не дуже бадьоро для того, щоб вести блог, тому за кілька днів обіцяє вийти на зв'язок.

"Сподіваюся ще кілька днів, і я повернуся до нормального життя і до вас. Лактостаз. Не бажаю цього нікому! Будьте здорові. А я поки борюся", - написала Євгенія Емеральд.

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Євгенія Емеральд - хто така

У минулому Євгенія Емеральд - успішна бізнес-леді і підприємниця. Але незадовго до початку повномасштабної війни вона закрила ювелірний бізнес і вирішила, що піде до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від окупантів.

Вже на фронті Емеральд зустрілася з Євгеном Стіпанюком, за якого восени 2022 року вийшла заміж. У квітні у пари народилася дівчинка.

Раньше Емеральд показала, як проводжала чоловіка на фронт.

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