До пісенного конкурсу залишається трохи більше двох тижнів.

Британський король Чарльз III і королева-консорт Камілла побували на локації, де відбудеться Євробачення-2023. Проведуть його в Ліверпулі від імені України.

Під час візиту королівської сім'ї відбулася презентація сцени, на якій виступатимуть учасники. Також монархи познайомилися з ведучими Євробачення, серед яких українка Юлія Саніна.

Сцену спроектував Хуліо Хімеде. Її площа - понад 450 квадратних метрів. Її доповнюють ще 220 квадратних метрів незалежних відеоекранів, понад 700 відеоплиток, вбудованих в підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних світильників.

Відео дня

"Для мене велика честь, що Його Величність Король і Її Величність Королева-консорт прибули сюди сьогодні, щоб показати фантастичну сцену нашого конкурсу пісні Євробачення", - сказав генеральний директор ВВС Тім Деві.

Євробачення-2023: де і коли відбудеться

Перший і другий півфінали відбудуться в Ліверпулі 9 і 11 травня відповідно. Фінал - 13 травня. Український гурт TVORCHI виступатиме вже у фіналі, оскільки це передбачено правилами конкурсу.

Крім TVORCHI від України також виступлять запрошені гості Alyosha, Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька, GO_A, Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка. Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна буде однією з чотирьох ведучих.

Нагадаємо, креативний директор Євробачення відповів, чому в Ліверпуль покликали Тіну Кароль.

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