До Євробачення-2023 залишилося менше місяця. Навколо конкурсу вже розгорівся скандал.

Як відомо, Євробачення-2023 відбудеться в Ліверпулі від імені України. Проведуть його там, тому що Велика Британія минулого року посіла друге місце, а на території країни-переможниці немає можливості організувати захід, оскільки це небезпечно для життя учасників, організаторів і глядачів.

Як відомо, в рамках 67-го пісенного конкурсу у Великій Британії від України виступатимуть Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль і Verka Serduchka.

Креативний директор Євробачення від України Герман Ненов відповів, чим керувалися, коли кликали саме Тіну Кароль. У stories він опублікував кадри з Євробачення-2006, де брала участь співачка. Тоді вона, набравши 145 балів у фіналі, принесла своїй країні 7 місце.

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Також Ненов додав у підписі перекладені рядки з конкурсної пісні Кароль, які звучать як: "Покажи мені свою любов, поговори з моїм серцем". Герман зазначив, що ці меседжі сьогодні важливі як ніколи.

"Це називається концепцією", - додав він.

У коментарях шанувальники обурилися, що Кароль покликали, а Злату Огнєвіч, яка принесла нашій країні третє місце в 2013 році, і Руслану, яка посіла перше місце в 2004 році, вирішили не запрошувати.

Реакція соцмереж

"А мене дивує, чому немає Злати Огнєвіч, яка посіла 3 сходинку"

"Якщо коротко, то у Тіни, яка на Євробаченні нікому не запам'яталася, дуже хороші зв'язки і менеджери"

"Сам Герман говорив, що артисток, з якими він раніше працював, запрошувати не буде, тому що це конфлікт інтересів. Але Тіну Кароль запросив чомусь! А Злату Огнєвіч, яка посіла почесне 3 місце і запам'яталася всій Європі в 2013 році, не покликав"

"Подвійні стандарти не пахнуть"

"Всіх неможливо покликати. Звичайно, хотілося б побачити ще й Злату Огнєвіч або Руслану (яка вже, до речі, на трьох Євробаченнях була гостею). Насправді круто, коли з'являються нові імена"

Нагадаємо, Руслана різко відреагувала на "бойкот" на Євробаченні-2023.

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