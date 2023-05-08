Український гурт виступить у гранд-фіналі 13 травня.

Вже 9 травня в Ліверпулі відбудеться перший півфінал Євробачення-2023. Згідно з правилами, представник країни-переможниці минулого року відразу проходить у фінал, тому українську групу TVORCHI глядачі побачать в гранд-фіналі 13 травня.

Зараз артисти відповіли, чи очікують вони на свою перемогу на музичному конкурсі.

"Виграємо ми чи ні - це все одно буде здорово. Але найважливіша мета - це перемогти війну в Україні. Ми активно докладаємо максимальних зусиль, як і всі українці, щоб прискорити наступ перемоги", - сказав учасник музичного колективу Джеффрі Кенні.

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Його колега Андрій Гуцуляк додав, що вони зроблять все, щоб представити Україну на найвищому рівні.

"Для нас важливо виступити добре, щоб представити нашу країну якнайкраще. Ми вже показуємо дещо нове з України - електронну музику. Я думаю, це прекрасно демонструє, яка Україна різна, як багато в ній різних людей", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, згідно з прогнозами букмекерів, Україна може посісти третє місце. На другому місці може бути Фінляндія, а на першому - Швеція. Ймовірно, в десятку лідерів увійдуть Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія.

Подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ на каналі Суспільне Культура в хорошій якості.

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