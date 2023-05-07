Вже 9 травня в Ліверпулі відбудеться перший півфінал престижного музичного конкурсу.

До Євробачення залишилося менше двох днів, адже вже 9 травня в Ліверпулі відбудеться перший півфінал престижного музичного конкурсу. Український гурт TVORCHI, який цього року представляє нашу країну, виступить вже у гранд-фіналі 13 травня.

Зараз букмекери оновили свої прогнози щодо переможця. Якщо раніше TVORCHI пророкували 4-е місце, то зараз, згідно з останніми даними букмекерської контори Smarkets, наша країна може увійти до трійки лідерів. На другому місці може бути Фінляндія, а на першому - Швеція.

Згідно з прогнозами Smarkets, в десятку лідерів увійдуть Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія.

Відео дня

Найменше підтримки на даний момент у Сан-Марино, Румунії, Португалії та Польщі.

Євробачення-2023: що відомо

Цього року конкурс організовує Україна і Велика Британія в Ліверпулі. У 2022 році перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra, але провести конкурс на території нашої країни неможливо через повномасштабне вторгнення Росії.

Європейський мовник EBU запропонував провести захід на території країни, що зайняла в минулому році друге місце.

Також УНІАН писав, що у Великій Британії вже встановили українську інсталяцію до Євробачення.

Вас також можуть зацікавити новини: